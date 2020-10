De olho em Tóquio-2021, Sheilla se prepara para jogar nos EUA

Na tarde desta quarta-feira, a oposto Sheilla participará de uma entrevista coletiva virtual para anunciar sua participação na nova liga profissional dos Estados Unidos. A bicampeã olímpica já adiantou uma das motivações para assinar contrato com a Athletes Unlimited Volleyball, responsável pela organização da competição.

– O nível da competição e dos treinamentos vai me preparar para eu ter a chance de disputar a minha quarta Olimpíada em 2021 – comentou Sheilla, que já disputou três Jogos Olímpicos.

Sheilla será uma das 44 jogadoras a competir na única liga profissional feminina de vôlei de quadra dos Estados Unidos, que acontecerá no Nashville Municipal Auditorium entre 26 de fevereiro e 4 de abril de 2021.

– Estou animada para participar do Athletes Unlimited Volleyball e para jogar nos Estados Unidos – completou.

Jon Patricof, co-fundador e CEO do Athletes Unlimited, elogiou o acordo com Sheilla:

– Estamos empolgados por dar as boas-vindas ao Athletes Unlimited Volleyball a uma campeã do porte da Sheilla. Jogadoras como a Sheilla são destaques ao redor do mundo, e isso ratifica o nosso modelo de mostrar o melhor que o vôlei pode oferecer aqui nos Estados Unidos.

As ligas Athletes Unlimited apresentarão uma série de inovações para proporcionar uma versão intensa e única do esporte às atletas e aos torcedores. As jogadoras pontuam individualmente de acordo com as vitórias dos times, performances individuais e, por fim, se consagrarão campeãs na disputa coletiva. Pontos podem ser conquistados em cada jogada, e a tabela de classificação muda constantemente. As equipes mudarão a cada semana, com as quatro atletas melhores classificadas atuando como capitãs para formar seus times.

Outras jogadoras confirmadas são Jordan Larson, Karsta Lowe, Sherridan Atkinson, Aury Cruz, Cassidy Lichtman, Deja McClendon, Paige Tapp, entre outras.