De olho na liderança do Brasileirão, Inter inicia preparação para enfrentar o Sport

Após vencer o Athletico-PR por 2 a 1 no último domingo, o elenco do Internacional já se reapresentou no CT Parque Gigante na tarde desta segunda-feira.

Os jogadores que aturaram diante do Furacão fizeram exercícios físicos e regenerativos. Já o restante do grupo se uniu com alguns garotos da base e realizaram um treino coletivo, supervisionados pelo técnico Eduardo Coudet.

Nesta terça-feira, os colorados voltam ao Centro de Treinamentos para finalizar a preparação para o jogo contra o Sport, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Pernambuco.

O Inter é o vice-líder do Brasileirão, com 28 pontos, enquanto o Leão está em nono, com 20.