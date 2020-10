De olho na Seleção, Veríssimo celebra retorno aos gramados e exalta o Santos

Depois de 15 dias afastado por conta de um edema na panturrilha esquerda, Lucas Veríssimo enfim voltou a campo. Neste domingo, o zagueiro foi titular na vitória do Santos contra o Grêmio, por 2 a 1, na Vila Belmiro, e foi um dos principais destaques da partida.

“Um jogo difícil, diante de uma equipe que tem o mesmo treinador há anos. Nossa equipe de comportou muito bem, e acredito que eu também. Foram 14/15 dias parado, e claro que não seria fácil voltar a jogar assim, mas acredito que dentro do possível pude ajudar o Santos a conquistar mais uma vitória”, afirmou o defensor.

Aos 25 anos, Veríssimo vem sendo um dos grandes nomes do Peixe nesta temporada. Tanto é que o mercado europeu estava de olho em sua contratação. Benfica e Porto, ambos de Portugal, chegaram a abrir conversas pelo o zagueiro, mas as negociações acabaram não se concretizando.

“Não é a primeira vez e nem será a última que vai existir essas negociações envolvendo meu nome. Acredito que isso seja fruto de um trabalho que vem sendo bem feito. Vou seguir trabalhando como sempre trabalhei, vou dar o meu melhor com essa camisa, que é uma das mais pesadas do futebol mundial. Sou muito grato a Deus e ao Santos por tudo que me proporcionaram, o que eu faço hoje não chega nem aos pés do que o Santos já fez por mim”, contou.

Com o sucesso com a camisa santista, o defensor também não deixa de sonhar com uma vaga na Seleção Brasileira, que disputa as Eliminatórias Sul-Americanas.

“Sonho com a Seleção Brasileira, com certeza. Acredito que todos os jogadores pensam isso. Jogando no Santos acredito que mais este sonho pode ser realizado”, finalizou.