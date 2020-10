De olho nas Olimpíadas, Paris vai testar carro elétrico em 2021

Os carros voadores começarão a chegar ao céu da França a partir do ano que vem. Em junho de 2021, um táxi aéreo começará a ser testado em Paris para, futuramente, realizar o transporte de passageiros, segundo anúncio da agência de aeroportos Groupe ADP.

O táxi aéreo que será testado em Paris é o VoloCity, desenvolvido pela empresa alemã Volocopter. O carro voador funciona com eletricidade e conta com 18 rotores para levantar voo e se movimentar no ar em uma velocidade de até 110 km/h. Com autonomia de 35 km, o veículo pode levar até dois passageiros por viagem.

O táxi voador que será testado em Paris é o VoloCityFonte: Vincent Lamigeon/Twitter

Em parceria com a empresa de transporte público RATP Group, a ADP e a Volocopter realizarão experimentos com o veículo em uma área que fica a 90 minutos de distância da capital da França. O local previsto para os testes é o aeródromo de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, mas as companhias ainda precisam receber aprovação de residentes da área.

Além do aval dos moradores, os testes também dependem da aprovação de protocolos de segurança e regulamentações de tráfego aéreo. As empresas estimam que até metade do ano que vem a parte burocrática será resolvida e o táxi voador poderá decolar.

Mirando nas Olimpíadas

De acordo com o comunicado das instituições envolvidas no projeto, os testes de 2021 auxiliarão no desenvolvimento da infraestrutura de funcionamento para o táxi voador. “As operações de estacionamento, decolagem e pouso, bem como manutenção e recarga elétrica, serão testadas em um ambiente aeronáutico real em junho de 2021”, diz o comunicado.

O objetivo da equipe é acelerar o desenvolvimento da tecnologia para implementá-la nas Olimpíadas de 2024, que acontecerão em Paris. Segundo os responsáveis pelo projeto, a visibilidade trazida pelo evento pode tornar a capital francesa uma referência no novo modelo de mobilidade urbana.

“Queremos uma demonstração para as Olimpíadas de 2024”, disse Valerie Pecresse, presidente da região administrativa Île-de-France, onde os testes serão realizados. Mesmo com a ambição de dar vida ao projeto assim que possível, a expectativa é que o lançamento em massa do serviço de táxis voadores só aconteça em 2030.