De olho no G-6, Fortaleza visita o Coritiba

O Couto Pereira será palco do confronto entre Coritiba e Fortaleza, que acontece neste sábado, a partir das 19h (Horário de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chegam



A situação do Coritiba é dramática. Jorginho não consegue encaixar a equipe e o time coleciona péssimos resultados. Na 18ª colocação, o Coxa tenta iniciar a sua reação e espera que a maré comece a mudar neste fim de semana.

Do outro lado do confronto aparece o Fortaleza, que começa a sonhar com a zona da Libertadores. Na 9ª posição, com 20 pontos, o time comandado por Rogério Ceni pode dar um grande salto na classificação em caso de vitória no território inimigo.

Prováveis:

Coritiba: Wilson; Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Ramón Martínez, Matheus Sales e Giovanni Augusto; Robson e Gabriel. Técnico: Jorginho

Fortaleza: Felipe Alves, Tinga, Paulão, Roger Carvalho e Bruno Melo; Ronald e Juninho; Romarinho, Yuri César, Osvaldo e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.