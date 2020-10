De Sancho a parceiro para Maguire, como o United perdeu todos os reforços indicados por Solskjaer

O Manchester United não conseguiu contratar nenhum dos alvos prioritários do técnico Ole Gunnar Solskjaer na janela de transferências que fechou na última segunda-feira (5), fontes disseram à ESPN.

O clube completou seu mercado no último dia de transferências ao anunciar as chegadas de Edinson Cavani, Alex Telles, Amad Traore e Facundo Pellistri. Mais cedo, no começo de setembro, o United pagou 40 milhões de libras (R$ 290 milhões) por Donny van de Beek, do Ajax.

Apesar disso, fontes confirmaram à ESPN que Solskjaer tinha uma lista de alvos bem diferente para o United, que incluiam os nomes de Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Jack Grealish (Aston Villa) e um zagueiro para formar dupla com Herry Maguire. Os preferidos eram Dayot Upamecano (RB Leipzig) e Nathan Aké (Bournemouth, contratado pelo Manchester City).

Ou seja, nenhuma das contratações feitas pelo United eram jogadores identificados como alvos por Solskjaer e sua comissão técnica, ainda que o comandante, segundo fontes ouvidas pela ESPN, tenha sido consultado sobre cada nome e aprovado as contratações antes de serem fechadas.

Ole Gunnar Solskjaer durante jogo entre Manchester United e Luton Town Getty Images

Solskjaer já havia perdido um grande alvo do United em janeiro: Erling Haaland, negociado pelo Red Bull Salzburg com o Dortmund, após tentativas inconsistentes do time de Manchester. Sem o norueguês, o clube apostou em Odion Ighalo, que chegou do Shanghai Shenhua por empréstimo.

Apesar de ser o principal alvo do United, Sancho não virou reforço pelo desacordo com o Dortmund. A equipe alemã pediu 108 milhões de libras esterlinas (R$ 783 milhões), o que impediu um acerto. As exigências dos representantes do atacante também atrapalharam.

A parte financeira também emperrou o interesse em Grealish, avaliado em 80 milhões de libras (R$ 580 milhões) pelo Villa, que recentemente renovou seu contrato. Upamecano também estendeu seu vínculo com o Leipzig, enquanto o interesse em Aké acabou quando o City apareceu com uma proposta de 41 milhões de libras (R$ 297 milhões).

O United também cogitou a possibilidade de assinar com Thiago Alcantara, do Bayern de Munique, antes do jogador completar a transferência de 20 milhões de libras (R$ 145 milhões) para o Liverpool.