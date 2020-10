De volta ao gol do São Bernardo, Gasparotto se destaca em jogo da Série A2 e mira sequência em 2020

Destaque da última partida do São Bernardo no Campeonato Paulista da Série A2, Gabriel Gasparotto vibrou com o retorno à equipe titular durante a vitória por 2 a 0 sobre o São Bento, na quarta-feira, no Primeiro de Maio. Mesmo sem garantir o acesso à primeira divisão do Estado, o goleiro comemorou a boa atuação e já começou a pensar na sequência da temporada.

– Eu não atuava desde a primeira fase. Foram apenas cinco jogos antes da partida contra o São Bernardo. Fiquei muito feliz com o meu desempenho em particular. Claro, que fui para o vestiário triste por não estarmos na primeira divisão em 2021. Mas sem dúvidas, é um dia que não irei esquecer e que vejo como uma nova oportunidade para minha carreira – disse o goleiro de 26 anos.

A expectativa do goleiro, agora, é se firmar na equipe titular para a disputa da Copa Paulista e obter uma sequência de jogos. O contrato do jogador com o São Bernardo vai até o final da temporada 2020.

– A vida de goleiro não é fácil e estou buscando esta sequência como titular na minha carreira, desde minha saída do Santos. Tive experiências no Brasil e fora do Pais, que fizeram amadurecer e evoluir. Me sinto preparado e confiante para agarrar a chance e ter regularidade de jogos, sim, até o final da temporada.

Gabriel Gasparotto foi destaque nas categorias de base do Santos, onde foi campeão da Copa São Paulo e da Copa do Brasil sub-20, ambos em 2013. O goleiro ainda foi vencedor dos Paulistas sub-20 de 2012 e sub-17 de 2010.

O bom desempenho na base do Peixe o levou à Seleção Brasileira, onde conquistou o Torneio de Toulon sub-20, em 2013, como reserva de Alisson, hoje, titular do time comandado por Tite. Gasparotto também atuou por Capivariano (2016), Ferroviária (2017) e pelo Arouca-POR entre 2017 e 2019.