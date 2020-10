De volta contestada a elogios do torcedor: Manoel é salvo das críticas na derrota para o Sampaio Corrêa

A derrota do Cruzeiro para o Sampaio Corrêa(2 a 1) na noite de quinta-feira, 8 de outubro, pela 15ª rodada da Série B, magoou o torcedor da Raposa, que ficou chateada em ver o time em mais uma má apresentação e a equipe terminando outra rodada na zona do rebaixamento.

Um dos poucos poupados do vexame estrelado foi o zagueiro Manoel, autor do gol cruzeirense diante do Bolívia.

Titular do time celeste nas últimas quatro partidas, o defensor marcou duas vezes(contra Ponte Preta e Sampaio Corrêa) e ganhou a confiança de Ney Franco, que o promoveu a titular, deixando o jovem Cacá no banco.

Manoel também vem conseguindo bons índices individuais. O zagueiro teve a melhor atuação entre os atletas da equipe celeste segundo o Sofascore, com nota 7.2. Porém, não foi o suficiente para evitar a derrota do time mineiro diante dos maranhenses.

A torcida da Raposa, inclusive, parece reconhecer o esforço do camisa 32, que vem carregando a braçadeira de capitão do time. Pelo Twitter, os cruzeirenses isentaram o zagueiro da derrota e os elogios renderam ainda um “coro” para que o jogador assumisse uma posição no ataque da Raposa.

Manoel voltou à Raposa após o término do seu empréstimo ao Trabzonspor, da Turquia. Seu contrato com o time azul vai até o fim de 2021 e seu retorno era visto com desconfiança até apresentar bom futebol pelo time celeste.

(Reproducao)