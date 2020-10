De volta em Haja Coração, Ellen Rocche engordou 12 kg para personagem · .

De volta ao ar com a reprise de Haja Coração, exibida originalmente em 2016, Ellen Rocche relembrou que teve que engordar 12 quilos para interpretar a personagem Leonora na novela das sete. Na trama de Daniel Ortiz, ela interpretou uma ex-BBB disposta a encontrar um marido rico.

Para a atriz, o ganho de peso foi bom para desviar o foco de seu corpo, sempre idealizado pelo público. Assim, Ellen pôde chamar a atenção para sua atuação. Até hoje, ela ainda se diverte com a curiosidade de desconhecidos sobre suas medidas.

“Eu acho engraçado. Nunca fiz cirurgia plástica, não tenho silicone, nada. E realmente as pessoas, desde o começo da minha carreira, querem saber disso. Minha cintura é muito fina, tenho aquele violão mesmo. Acho que gera uma curiosidade o fato de eu não ter feito cirurgia e ter várias curvas”, avaliou ela em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Rata de academia, a loira que estará ruiva em Haja Coração, ainda afirmou que nunca se preocupou com padrões estéticos e reforçou a beleza natural.

“Sempre fui eu, no meu padrão. Nunca fiquei emagrecendo para papel, a não ser que a personagem pedisse. No caso da Marion de Éramos Seis [2019], por exemplo, eu estava com os músculos do braço bem definidos. Parei de treinar porque foi pedido pela direção, já que na época a mulher não tinha o corpo malhado”, relembrou.

“Mesmo no Carnaval, não penso que preciso perder peso. Eu treino para ter condicionamento físico e atravessar a avenida igual a um furacão sem ficar cansada. Acho que o padrão está na cabeça das pessoas. Pode ser clichê, mas a beleza vem de dentro. Se você está feliz, vai querer se cuidar”, constatou a artista de 41 anos.

A musa confessou que gosta de comer besteira, assim como qualquer pessoa. “Tenho paladar infantil. Óbvio que, para minha qualidade de vida, busco uma alimentação saudável no dia a dia. Se comer hambúrguer sempre, não vai prestar. Mas não sou radical. As pessoas se criticam e buscam tanto um padrão que vivem sofrendo por isso”, disse.

Com a rotina mais tranquila devido à pandemia, Ellen está animada para se assistir no remake de Sassaricando (1987).

“Eu me critico quando revejo, claro, mas adoro. Quando estou fazendo as novelas, gravo os DVDs e guardo tudo. Gosto de acompanhar a evolução do meu trabalho. Mas, gravando, a gente não consegue assistir. Agora com certeza vou ver”, declarou.

Parceira de Malu Mader (Rebeca), Carolina Ferraz (Penélope) e Renata Augusto (Dinalda) na novela, Ellen revelou que possui um grupo no WhatsApp até hoje com as três amigas.

“Foi uma novela incrível. A personagem, Leonora, era maravilhosa. Passei a morar num prédio no Rio de Janeiro onde outras pessoas do elenco também ficavam. Sempre tinha uma festa. A gente se aproximou muito”, finalizou.

Ellen Rocche acabou de gravar a sexta temporada da Escolinha do Professor Raimundo, em que interpreta Capitu. A estreia está prevista para este mês, na Globo e no canal Viva.