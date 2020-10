Jojo Todynho e Biel protagonizaram um barraco ao vivo com gritos durante a formação da roça de A Fazenda 12. Na noite de terça-feira (6), o funkeiro começou a justificar seu voto e mandou uma indireta para sua rival, que não deixou passar despercebido e interferiu na mesma hora, chamando o garoto de “debochado”.

“Mion, cara, eu não tenho motivo aqui para votar em ninguém. Complicado, porque eu procuro ficar bem na minha, às vezes saio como debochado, como irônico. E, simplesmente, é o meu mecanismo de defesa. Eu não vou mandar ninguém tomar naquele lugar quando me mandam”, disse Biel, ao relembrar o barraco ocorrido na última formação de roça.

Jojo interrompeu a fala do peão na mesma hora e avisou: “Mandei e mando de novo”. “Inclusive, você falou que ia conversar comigo quando tivesse algum problema. E, na primeira oportunidade, me mandou tomar naquele lugar”, rebateu o funkeiro.

“Não, quando a gente conversou lá na despensa, você falou pra mim o quê?: ‘Pô, sou seu fã, te admiro, te respeito’. Tanto é que, em uma situação, eu falei isso para todas as outras pessoas que vieram conversar comigo que quando o Biel veio falar comigo na despensa e eu falei para ele que, se fizesse algo errado, você pode chegar comigo e falar, e vice-versa”, comentou Jojo.

“Eu não tô aqui para te julgar pelo que as pessoas acham. Eu tô para falar sobre o jogo, você falou: ‘Não, tá beleza, tá maneiro!’. Então, na hora que eu falei com você, poderia ter falado: ‘Pô, Jojo, você tá errada, não precisava fazer isso’. Só que o seu argumento, a sua defesa foi debochar”, complementou ela.

Biel disse que não ia bater boca com a peoa, o que a deixou mais estressada: “Não é bater boca. Não precisava bater boca. Mas, se você diz para uma pessoa que admira, respeita e é fã, quando acontece alguma situação, você tem que virar para ela e falar! Não é debochar, deboche não é resposta”.

“Quando você fala, isso é uma atitude de homem, entendeu? Não é ficar debochando, soltando piadinha no ar. Não sou uma mulher de piada”, concluiu a funkeira. No entanto, Juliano Ceglia, fazendeiro da semana, entrou na discussão e o barraco prosseguiu.

Biel, Lucas Strabko, o Cartolouco, Luiza Ambiel e Jojo estão na roça desta semana. A funkeira foi vetada pelo rival e logo encaminhada para à berlinda de eliminação. Os três restantes disputarão a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (7) e só um deles conquistará os poderes do chapéu. Os perdedores se juntam a Jojo e vão para a votação popular.

Confira a briga entre Biel e Jojo:

jojo x biel – parte 3 pic.twitter.com/RdveFJkQT3

— ma ri. (@acostumadinha) October 7, 2020

