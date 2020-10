Decisivo contra Bucs, kicker brasileiro recupera imagem na NFL

Personagem importante na vitória do Chicago Bears, por 20 a 19, contra o Tampa Bay Buccaneers, na abertura da semana 5 da NFL, o kicker brasileiro Cairo Santos, de 28 anos, disse ao jornal “Chicago Sun-Times”, que esperava por uma chance de provar sua capacidade, como chutar o field goal da vitória diante dos Bucs.

– Eu realmente queria uma oportunidade como essa. Eu senti que precisava de algo assim. Ter uma série de jogos e marcas positivas para me apegar. E construir a partir daí.

Já considerado um veterano na liga, Santos, draftado em 2014 pelo Kansas City Chiefs, acertou cinco field goals em sete tentativas, nas quatro partidas disputadas pelos Bears na temporada. Contra os Buccaneers, o kicker teve 100% de rendimento ao concluir as duas oportunidades que teve no confronto, de 47 e 38 jardas, no minuto final.

Em 2019, Cairo Santos atingiu o ponto baixo de sua carreira, ao errar quatro field goals defendendo o Tennessee Titans, na derrota para o Buffalo Bills, por 14 a 7. Desempregado até agosto, o brasilejro chegou ao Chicago Bears por conta de uma lesão com o antigo titular da equipe, Eddy Pineiro.