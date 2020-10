Decisivo, Pedro celebra fase, dedica gols à Nação e ouve elogios de Dome

Mais uma vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro, mais dois gols na conta do atacante Pedro. Principal goleador do time na ausência de Gabriel Barbosa, o camisa 21 foi o nome da partida contra o Sport nesta quarta- 3 a 0 no Maracanã -, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda na saída do gramado, o jovem centroavante celebrou a fase dele e da equipe da Gávea.

– Muito feliz com o momento no Flamengo. Feliz com mais dois gols e mais ainda por uma grande vitória. Tínhamos que ter paciência, tivemos tranquilidade de trabalhar a bola e em 15 minutos estava 3 a 0. A gente vem vivendo um bom momento. Espero que a gente possa continuar para conquistar coisas boas no campeonato – afirmou o atacante ao Premiere.

A vitória desta quarta levou o Flamengo, de Domènec Torrent, aos 24 pontos, ocupando momentaneamente a segunda posição. O Atlético-MG, que enfrenta o Fortaleza nesta noite – em jogo iniciado às 21h30 no Ceará- é o líder com 27.

Com os dois gols contra o Sport, Pedro chegou a seis bolas na rede no Brasileirão, assumindo o posto de artilheiro do time no torneio – Gabigol, lesionado atualmente, tem cinco. Assim, o camisa 21 está nas graças dos torcedores. A Nação, inclusive, foi lembrada pelo atacante após a vitória.

– A reverência é pra vocês, Nação. Mesmo de longe, juntos – publicou Pedro.

DOME ELOGIA O CENTROAVANTE

Em sua coletiva após a vitória, o técnico Domènec Torrent – que retornou à área técnica após recuperar-se da Covid-19 -, fez elogios ao decisivo centroavante – com quem ele sabe que pode contar quando a equipe “está com problemas”.

-O Pedro não só finaliza muito bem. Ele tem uma qualidade muito boa. Quando você tem problemas, pode jogar e contar com ele. É muito importante jogar com um atacante que, quando você tem problemas, você pode jogar com ele.