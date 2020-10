Decisivo, Russell Wilson guia Seattle Seahawks à virada contra o Minnesota Vikings

O Seattle Seahawks venceu o Minnesota Vikings em mais uma intensa partida deste domingo de NFL, decidida até os últimos instantes. Com a vitória em casa, Seattle segue com 100% de aproveitamento após cinco jogos, enquanto os Vikings afundam ainda mais na tabela, tendo ganhado apenas uma partida nas primeiras cinco semanas.

A vitória de hoje foi a sétima consecutiva dos Seahawks sobre os Vikings, que, por sua vez, saíram vencedores nesse confronto pela última vez em 2009. A partida marcou também mais um confronto entre Russell Wilson e Kirk Cousins, duas escolhas tardias do draft de 2012. Apesar de terem sido respectivamente o sexto e o oitavo quarterbacks selecionados naquele ano, são os únicos que são consistentemente titulares na NFL até hoje. Além deles, o único QB da mesma classe que é titular na liga em 2020 é Nick Foles, que começou a temporada atual como reserva no Chicago Bears.

Apesar do histórico negativo, quem dominou o primeiro tempo foi o time de Minnesota. Com touchdown do running back Dalvin Cook, que lidera a liga em jardas terrestres, a equipe de roxo pontuou logo na primeira campanha. A defesa do time visitante conseguiu conter Russell Wilson e forçar um punt, e no drive seguinte os Vikings ampliaram a vantagem com um field goal de Dan Bailey. 10-0 no começo do segundo quarto. A defesa de Minnesota continuou dominando o ataque de Seattle, recuperando a bola novamente, e dando a Kirk Cousins a chance de mover as correntes e colocar Bailey em posição para outro chute antes do intervalo, e mais três pontos no placar para o kicker.

Ainda que tenham forçado mais um punt no ataque dos Seahawks, o segundo tempo não começou bem para os Vikings, que perderam Dalvin Cook devido a uma lesão. Wilson finalmente conseguiu engatar o ataque do time mandante e moveu as correntes até encontrar o tight end Will Dissly na endzone para deixar o placar em 13-7. A defesa de Seattle também acordou no terceiro quarto e conseguiu forçar um fumble das mãos de Kirk Cousins, dando um campo curto para Wilson pontuar novamente, desta vez com o wide receiver DK Metcalf. No próximo drive, Cousins lançou uma interceptação para o linebacker KJ Wright. Na jogada seguinte, Chris Carson correu 29 jardas para mais um touchdown. Em menos de sete minutos no terceiro período, Seattle virou a partida para 21-13.

O ataque dos Vikings reagiu ainda no terceiro quarto, e Cousins lançou para Adam Thielen no canto da endzone. Na conversão de dois pontos, porém, Cousins tentou correr mas não chegou à linha de gol. Seattle na frente por 21-19. No último período, a equipe visitante conseguiu mover as correntes novamente, e Cousins encontrou Thielen na endzone novamente para virar o jogo para Minnesota. Depois do extra-point, 26-21. Na campanha seguinte, o linebacker Eric Wilson interceptou o QB dos Seahawks e colocou os Vikings em posição boa de campo, mas em uma 4ª descida para polegadas, Seattle conseguiu forçar o turnover em downs. Na campanha final, Wilson moveu as correntes até a redzone. Na linha de seis jardas, numa 4ª para o gol, com vinte segundos para o fim do jogo, Wilson encontrou Metcalf na endzone para virar a partida. Apesar da tentativa falha na conversão de dois pontos, o jogo terminou 27-26 para os Seahawks.

Russell Wilson segue firme na disputa pelo título de MVP. Hoje o QB teve 217 jardas aéreas, 3 TDs e 1 INT, além de 58 jardas terrestres. DK Metcalf foi o outro destaque ofensivo, com 93 jardas e 2 TDs. No lado dos Vikings, Alexander Mattison se destacou tomando o lugar de Dalvin Cook, com 23 toques para 136 jardas de scrimmage. Seattle segue invicto após cinco jogos, e não joga na próxima semana. Minnesota cai para 1-4 e segue em último na NFC Norte, e no próximo domingo voltam para casa para receber o Atlanta Falcons, que demitiu seu head coach e seu general manager hoje e buscam a primeira vitória no ano.