Deco destaca ascensão de Raphinha e projeta chegada do brasileiro na Premier League: ‘Vai fazer história’

O atacante Raphinha está de casa nova na Europa. O brasileiro, com boas passagens pelo futebol português e pelo futebol francês, agora atuará no Leeds, da Inglaterra, em transferência confirmada na última segunda-feira.

Destaque do Rennes-FRA desde a última temporada, o atacante tem em seu staff o ex-jogador Deco, CEO da D20 Sports, que gerencia a carreira do atleta. O craque elogiou a evolução do atleta e ressaltou que Raphinha tem tudo para manter o bom futebol que vem apresentando, agora na Inglaterra.

– O Raphinha é um jogador de uma qualidade incrível, consegue se adaptar aos mais diversos estilos de jogo. Foi assim por onde passou e na Premier League não será diferente, ainda mais no Leeds, que joga um futebol propositivo, ofensivo, tem tudo para dar certo. Tenho certeza de que ele vai fazer história, declarou o ex-atleta luso-brasileiro.

Revelado pelo Avaí, Raphinha se transferiu para Portugal no início de 2016, passando por Vitória de Guimarães e Sporting, onde se tornou ídolo e chamou atenção do mercado na temporada 2018/2019. Na França, ele ficou por pouco mais de um ano, mas também deixa seu nome marcado com a inédita classificação do Rennes para a Liga dos Campeões de 2020/2021.

Na Inglaterra, Raphinha chega para defender um Leeds que busca se recolocar como uma das principais equipes do país após o acesso para a Premier League sob o comando do argentino Marcelo Bielsa. Em bom início de temporada, ocupa atualmente a oitava colocação com sete pontos em quatro jogos.