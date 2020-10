Deepfake app no celular: coloque seu rosto em GIFs e vídeos

Os deepfakes se popularizaram e agora estão disponíveis no smartphone de qualquer pessoa. Basta você escolher um meme, e, de acordo com o enredo, inserir-se no vídeo, ou colocar o rosto de um amigo.

Reface: um mergulho nos GIFs

Fonte: How-to Geek/ReproduçãoFonte: How-to Geek

O Reface permite que você substitua as faces em quase todos os GIFs. Tudo o que você tem a fazer é: carregar uma foto da sua galeria ou tirar uma selfie. O aplicativo irá detectar automaticamente seu rosto e fazer o deepfake no GIF selecionado. O GIF ficará, literalmente, a sua cara inclusive com expressões faciais como as do GIF original.

O Reface está disponível nos links a seguir, para iPhone , iPad e Android. A maioria dos recursos é gratuita, mas você terá que pagar uma assinatura para remover a marca d’água que fica nos GIFs.

Todo mundo dança com o Jiggy

Fonte: How-to Geek/ReproduçãoFonte: How-to Geek

O Jiggy oferece dezenas de vídeos de danças, por sinal as mais idiotas possíveis. O processamento é semelhante ao do Reface e, além das expressões faciais, o Jiggy utiliza a parte do superior do corpo para dar mais credibilidade. Várias dancinhas são gratuitas. Se você quiser mais modelos de danças e vídeos sem marca d’água, terá que fazer um upgrade para uma assinatura premium.

O Jiggy pode ser baixado nestes links, para o seu iPhone , iPad ou Android gratuitamente.

No Impressions, os famosos falam por você

Fonte: How-to Geek/ReproduçãoFonte: How-to Geek

O Impressions faz com que celebridades falem exatamente aquilo que você quer que elas falem. Ele faz deepfake de rostos famosos como Barack Obama, Cristiano Ronaldo e Jennifer Aniston.

O funcionamento é simples: basta upar um vídeo de sua biblioteca ou do próprio smartphone. Em poucos minutos, o Impressions produzirá um vídeo com o seu discurso na boca da celebridade escolhida.

Como os demais aplicativos, o Impressions disponibiliza vídeos com uma marca d’água ou uma versão paga de US$ 4,99 por semana. Está disponível para iPhone ou iPad, e brevemente para Android.