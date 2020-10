Defesa dos Ravens anula os Bengals, e Baltimore conquista quarta vitória

Apesar de uma partida pouco inspirada de Lamar Jackson, os Ravens contaram com uma grande atuação defensiva, com uma interceptação e dois fumbles recuperados, para vencerem o Cincinnati Bengals por 27 a 3, chegando ao quarto triunfo em cinco jogos na temporada.

No primeiro quarto de partida, Baltimore já liderava por 10 a 0. Dominante, o placar favorável se manteve até o fim, com os Ravens celebrando grandes jogadas de novatos, como o linebacker Patrick Queen, que recuperou um fumble para touchdown, além do running back J.K. Dobbins, com uma corrida de 34 jardas, e o recebedor Devin Duvernay, autor de uma corrida explosiva de 42 jardas.

A defesa dos Ravens deu as boas vindas ao quarterback sensação Joe Burrow, o sacando em sete oportunidades. Em constante pressão, o jovem jogador lançou para apenas 183 jardas e completou 19 de 30 passes. Lamar Jackson teve atuação mediana, com uma interceptação, duas conexões para TD, 180 jardas e 19 de 37 passes completados.