Dell lança monitor para 2 PCs ao mesmo tempo e 1º mini-LED do mundo

A Dell anunciou uma série de novos monitores, incluindo o modelo UltraSharp 32 HDR PremierColor, que estreia a tecnologia mini-LED no mercado de telas profissionais. A companhia também apresentou novos dispositivos que podem ser utilizados em mais de um dispositivo simultaneamente. Sim, um monitor para dois computadores.

O Dell UltraSharp 32 HDR PremierColor Monitor (UP3221Q) é o primeiro monitor profissional do mundo a contar com a tecnologia mini-LED. A novidade garante retroiluminação direta em zonas escuras, garantindo resultados de exibição mais precisos.

O monitor PremierColor é o modelo top de linha entre os lançamentos da DellFonte: Microsoft Power User

O modelo também conta com outras tecnologias de ponta, incluindo monitor de 31,5 polegadas, resolução 4K com densidade de pixels de 140 ppi e certificação DisplayHDR 1000. O produto também vem com um calibrador de cores Calman e design que permite uso em diferentes posições.

2 PCs em um monitor

A linha UltraSharp também recebeu modelos de 24 e 34 polegadas com bordas finas, conexões que incluem USB-C e aprimoramentos para o uso no trabalho. Os modelos U2421E e U3431WE contam com a funcionalidade de Hub e podem ser utilizados com mais de um computador ou monitor simultaneamente, incluindo modo Picture-in-Picture e controle com apenas um mouse e teclado.

O modelo UltraSharp 24 USB-C Hub Monitor (U2421E) se destaca por ser o primeiro modelo da marca com a solução ComfortView Plus. O produto também conta com resolução 1.920 x 1.200 pixels, graças à proporção 16:10, e taxa de atualização de 60 Hz.

Já a versão UltraSharp 34 Curved USB-C Hub (U3431WE) conta com proporção ultrawide e entrega resolução QHD de 3.440 x 1.440 pixels, além de tela curva. As funções e conexões são similares ao modelo de 24 polegadas, mas trazendo HDMI 2.0 — o outro modelo conta com portas HDMI 1.4.

Preço e disponibilidade

O monitor UltraSharp 32 HDR PremierColor (UP3221Q) com tecnologia mini-LED será lançado nos Estados Unidos em 5 de novembro. O produto chegará ao mercado internacional por US$ 4.999, cerca de R$ 27,7 mil em conversão direta para a nossa moeda.

O Dell UltraSharp 24 Hub já está disponível no mercadoFonte: Dell

O monitor UltraSharp de 24 polegadas com tecnologia Hub (U2421E) já está sendo vendido pela Dell pelo preço de US$ 449,99 (R$ 2.488). A edição com proporção ultrawide e 34 polegadas chega ao mercado em 1° de dezembro por US$ 1.199, aproximadamente R$ 6.645. Não há previsão de lançamento no Brasil para nenhum desses modelos até o momento.