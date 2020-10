Demare vence uma etapa do Giro da Itália-2020 pela quarta vez

O francês Arnaud Demare, da equipe FDJ Groupama, está sobrando quando o assunto é etapa plana no Giro da Itália-2020. Nesta quarta-feira, foi realizada a etapa 11 desta edição – Porto Sant-Èlpídio a Rimini, de 182km. – e a quarta em terreno plano. Pela quarta vez Demare foi o vencedor, mantendo o 100% neste tipo de prova.

A etapa teve a fuga escapando e, nos quilômetros finais, o belga Sander Armee (Lotto Soudal) foi o último que restou dos que escaparam, mantendo a diferença em torno de 1m30s constante até os 12km finais, quando o pelotão foi buscá-lo, pulverizando o líder aos 6km. Com isso, as principais equipes de posicionaram para deixarem seus velocistas para o sprint final. As atenções então ficaram voltadas para Arnaud Demare (que venceu as três etapas planas anteriores) e Peter Sagan, vice em duas delas e que vencera a etapa 10 (de montanha) e que brigam pelo título por pontos (para os sprinters).

No quilômetro final, a Groupama-FDJ, com três ciclistas, trabalhou bem para Demare,, que entrou nos 100m finais na frente e se manteve na frente com Sagan (que correu sem gregário nos kms finais em segundo lugar, meia bike atrás, com Alvaro Hodeg (colombiano da Quuick-Step). Todos com o mesmo tempo: 4h03m52.

Com isso, Demare somou 50 pontos pela vitória (mais um ponto extra no sprint intermediário). Como Sagan levou apenas os 35 do segundo lugar, a diferença do francês para o Eslovaco na briga por pontos, aumentou para 36.

João Almeida mantém a Maglia Rosa

Já na briga principal, pela classificação geral por tempo (Maglia Rosa) nenhuma alteração. Como todos do Top10 chegaram no pelotão com o mesmo tempo do vencedor. O português Almeida, da Quick-Step segue na frente, agora com o tempo 43h41min57s, 34s na frente de Wilco Keldermann (holandês da Sunweb) e 43s para Pello Bilbao (espanhol da Astana).

Etapa 12

A etapa desta quinta-feira será realizada nesta com início e chegada em Casenatico, de 204km, de montanha duríssima. Os sprinters não devem ter chance e o dia é sob medida para algum dos favoritos na classificação geral buscar a vitória.