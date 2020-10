Demi Lovato confessa que sentiu tesão por mulheres ao ver filme com beijo lésbico · .

Recém-solteira, Demi Lovato confessou que sentiu tesão por mulheres pela primeira vez ao assistir um filme com beijo lésbico. O desejo sexual da cantora foi despertado pela cena do filme Segundas Intenções (1999), em que a personagem de Sarah Michelle Gellar ensina a de Selma Blair a como beijar de língua.

“Quando eu era mais nova e definitivamente não deveria estar assistindo Segundas Intenções, mas assisti, e foi naquela cena em que elas se agarram no gramado do parque. E foi como: ‘olha, espera um minuto, eu gostei disso, quero testar isso'”, revelou a artista durante o evento Tan France Friday, segundo a revista Page Six.

A sequência quente entre as atrizes fez Demi perceber sua atração por garotas durante a adolescência, quando ela começou a se relacionar com meninas. “Então, quando eu tinha 17 anos, eu realmente fiz isso”, declarou a dona do hit Sorry Not Sorry.

Em sua passagem pelo evento, Demi também ressaltou o papel da sexualidade em seu trabalho musical e que se identifica como queer. “Tiveram vezes em que eu escrevi músicas sobre garotas que meus fãs pensaram ser sobre garotos”, entregou a atriz.

Recentemente, a ex-estrela da Disney terminou seu noivado com Max Ehrich, após descobrir que o ator teria se relacionado com ela apenas para se promover e ficar mais famoso. O ex-casal namorou por seis meses até ficar noivo por apenas dois.

“Demi está sentindo alívio depois de ver as verdadeiras intenções de Max”, disse uma fonte próxima à cantora à revista US Weekly.

Confira a cena de beijo entre Selma Blair e Sarah Michelle Gellar: