Demitida do SBT, Mamma Bruschetta retoma parceria com Catia Fonseca na Band · .

Demitida do SBT, Mamma Bruschetta vai retomar a parceria com Catia Fonseca na Band. Um dia após ser dispensada da emissora de Silvio Santos, a veterana será a convidada especial do Melhor da Tarde para uma entrevista sobre sua saída do SBT, nesta quinta-feira (8).

“A Catia me ligou. Vamos fazer um link. Vem uma equipe aqui em casa fazer um link para o programa”, adianta Mamma para o .. A comunicadora está em isolamento restrito por ser do grupo de risco da Covid-19 e estar em tratamento após um câncer no esôfago.

Animada com o reencontro, mesmo que virtual, com a amiga de longa data –elas trabalharam juntas durante 15 anos na TV Gazeta–, a artista admite que acionou Catia e outros conhecidos famosos para realocá-la no mercado.

“Ela está tentando. Meus amigos estão tentando fazer de tudo”, entrega. “Vou tentar outras coisas, vou ver se faço outras coisas e procuro outros empreguinhos por aí”, completa.

Assim como o colega Leão Lobo, a veterana entrega que precisa e quer voltar logo à ativa. “Eu posso fazer de casa. Preciso ver com meus médicos, mas eles liberam. Posso fazer videoconferências”, planeja.

Na quarta-feira (6), Mamma soube pela imprensa que havia sido demitida. A direção do SBT conversou primeiro com Lívia Andrade e depois com Lobo. Ela foi a terceira a ser avisada e aguardou apreensiva a ligação.

“Fizeram uma chamada de vídeo e me comunicaram que estavam me despedindo. Estou chocada. Mas o que vamos fazer? Eu não esperava. Eles me explicaram que é por causa da crise financeira que estão passando. Uma crise grande que o SBT está passando e vão ter mais pessoas demitidas”, entrega.

Após o abalo inicial com a notícia, Mamma se preocupa agora com as finanças. A renda do SBT era a principal para manter ela e sua família. “Eu vou ficar apertada? Vou. Eu sustento três casas e tenho uma reserva muito pequena que não dá para dois meses. Eu tenho que procurar uma coisa para fazer e ver o que dá para cortar de despesa”, admite.

“Eu sustento uma casa no interior para o meu sobrinho que está desempregado. Provavelmente vou ter que trazer ele para São Paulo para não precisar da minha mesada, nem internet, nem aluguel e TV paga. Vamos ver o que vamos fazer. Se eu gastava R$ 10, agora vou gastar R$ 2. Entendeu?”, exemplifica.

Assim como Lívia e Leão Lobo, a comunicadora foi informada pelo SBT que o ex-patrão pensa em recontratá-lo quando o coronavírus tiver um fim. “É um desejo do Silvio Santos esse de voltar mais para frente. Mas a gente não sabe se vai acontecer. Por enquanto, vamos fazer o distrato”, observa.

Em novembro último, a apresentadora retirou um tumor no esôfago. Na sequência, iniciou quimioterapia e, atualmente, segue em acompanhamento médico. Por isso, o SBT manteve seu plano de saúde. Um cuidado que a deixou muito grata. “Eles me tratam muito bem. Dizem que gostam muito de mim. E eu vejo que não é só da boca para fora. Eles têm um carinho especial comigo”, agradece.

“Eles deram toda a cobertura do meu plano por mais alguns meses. No meu caso, não sei se vai prolongar. Eu estou no tratamento do câncer, é diferente. Eu uso o convênio muitas vezes. Toda semana, eu faço um exame de sangue para ver a coagulação e uma série de outras coisas de glândulas. São hemogramas toda semana”, lista.

“E a cada dois meses, faço uma endoscopia e uma PET-scan [tomografia computadorizada por emissão de pósitrons] para ver a situação do corpo em seu interior e como está indo a cicatrização da operação de retirada do tumor. Tem tudo isso”, lamenta. O plano de saúde será pago pelo SBT durante os próximos seis meses.

Veja desabafo de Mamma Bruschetta sobre sua demissão: