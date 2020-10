Demoliner vai à final em São Petersburgo

O gaúcho Marcelo Demoliner, número 48 do mundo, garantiu vaga, neste sábado, na final do ATP 500 de São Petersburgo, na Rússia, e vai buscar, neste domingo, sua maior conquista da carreira, junto com o holandês Matwee Middelkoop.

Os dois derrotaram a dupla do cazaque Alexander Bublik e o americano Reilly Opelka por 6/4 3/6 10/6 após 1h01min e buscam o troféu contra os cabeças de chave 2, o austríaco Jurgen Melzer e o francês Edouard Vasselin.

Será a 13ª final de Demoliner que ganhou três torneios em Antalya, na Turquia, em 2018, Moscou, na Rússia, em 2019, e Córdoba, na Argentina, este ano, todos da série 250. Será a segunda final de um 500 do tenista de Caxias do Sul, que foi vice com o americano Sam Querrey há dois anos em Viena, na Áustria.

A campanha vai o colocando como o 44º do mundo e caso venha o troféu seria o 41º. Seu melhor ranking foi o 34º.