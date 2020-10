Demon’s Souls Remake é listado para PS4 em site húngaro

O remake de Demon’s Souls é um dos principais jogos de lançamento do PlayStation 5, tão exclusivo que sequer terá uma versão para PS4 ou um port para PC. Essa é a informação oficial da Sony por enquanto, mas será que as coisas podem mudar em breve? Uma listagem no site Mediamarkt indica que sim.

De acordo com o novo rumor, esse site da Hungria já está aceitando pré-vendas de uma versão para PlayStation 4 do jogo desenvolvido pela Bluepoint Games, como você pode conferir na imagem abaixo, capturada pelo fórum Resetera:

Demon’s Souls Remake foi listado em versão para PS4. Erro ou vazamento?Fonte: Eurogamer

Segundo relatos do fórum, essa não seria a primeira vez em que a loja comete um equívoco em suas listagens, então o mais provável é que se trate apenas de um alarme falso. Mas diga aí nos comentários, você gostaria que essa versão para a atual geração fosse verdade? Jogaria o remake no seu PS4? Comente logo abaixo!