Denílson provoca Corinthians e aposta em vitória do Santos: ‘3 a 1, fora os amassos’

O ex-jogador Denílson, famoso por sempre provocar a torcida do Corinthians, não perdeu a oportunidade mais uma vez. Nesta quarta-feira, o comentarista cutucou o clube antes do clássico contra o Santos.

Segundo ele, o Santos irá vencer por 3 a 1 e com Cássio sendo o protagonista do jogo, evitando uma goleada para o Timão.

– Empate é um jogo feio. Ninguém chutou ou o goleiro defendeu muito. Da hora é 3 a 1 para o Santos, fora os amassos. O Cássio dando a vida, sendo o grande protagonista do jogo – afirmou.

Questionado por Renata Fan se Cássio levaria três gols da equipe de Cuca, Denílson foi enfático: a fase do Corinthians irá influenciar negativamente.

– O quê? Na fase que o Coringão tá? Sorte que tem o Cássio, e a torcida quer pegar no pé do cara ainda. Ele está dando umas rameladinhas de vez em quando, mas, mesmo assim, pega pelo menos quatro bolas difíceis no jogo – completou.