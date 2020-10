Dentinho marca de novo, Shakhtar goleia e já pensa no Real Madrid

Dentinho deixou mais uma vez a sua marca. Depois de salvar o time na partida contra o Desna na última rodada do Campeonato Ucraniano, o atacante marcou na goleada por 5 a 1 do Shakhtar em cima do Lviv, neste sábado, pela sexta rodada da competição doméstica.

Com participação ativa no jogo, Dentinho deixou sua marca aos 16 minutos do primeiro tempo, o terceiro gol da equipe no confronto. A boa atuação do time foi parabenizada pelo atacante, que não deixou de exaltar a força do elenco do atual campeão ucraniano.

– O nosso time conseguiu mostrar a sua força logo no começo e tivemos um primeiro tempo muito bom. Conseguimos marcar os gols rapidamente e isso deu tranquilidade para a nossa equipe. Fico feliz em colaborar com o Shakhtar novamente. Já estou no clube há bastante tempo e o meu objetivo é de ajudar sempre – disse.

Com mais uma vitória assegurada no Ucraniano, o Shakhtar agora se concentra para a estreia na Liga dos Campeões. A primeira partida do time na competição mais importante da Europa será diante do Real Madrid, nesta quarta-feira, fora de casa, pela fase de grupos.

Dentinho não esconde a expectativa para este confronto. Na última vez que os clubes se encontraram, o ex-jogador deixou a sua marca na derrota por 4 a 3, em 2015, em confronto pela primeira fase.

– O nosso grupo está aguardando muito este jogo. A última vez que enfrentamos eles, consegui marcar um gol, mas saímos derrotados. Jogamos muito bem na parte final do segundo tempo e quase empatamos o jogo. Sabemos que é preciso atenção durante toda partida. O Real Madrid é o maior vencedor da Liga dos Campeões e isso já mostra a dificuldade que vamos ter. São duas equipes que possuem um jogo ofensivo e estaremos bem preparados – encerrou.