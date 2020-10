Derivado de Grease deixa HBO Max e será exibido no Paramount+ · .

A série derivada de Grease: Nos Tempos da Brilhantina, clássico dos anos 1970 estrelado por John Travolta e Olivia Newton-John, prevista para estrear no HBO Max, vai mudar de casa. A produção foi adquirida pelo Paramount+, novo serviço de vídeo sob demanda da ViacomCBS que chegará repaginado ao Brasil em 2021.

Com a mudança, a produção também ganhará um novo nome. Antes chamada de Grease: Rydell High, o spinoff trocou o subtítulo por Rise of the Pink Ladies (Ascensão das Garotas Rosas, em tradução livre). No longa original, o grupo das “meninas rosas” era formado pela protagonista Sandy (Olivia) e suas amigas.

De acordo com a revista Variety, a troca de streaming ocorreu por uma decisão de Casey Bloys, novo chefe de programação de conteúdo da HBO e HBO Max que assumiu a função recentemente.

Quando a série foi anunciada, o executivo responsável pela aquisição de novas produções era Bob Greenblatt, que deixou a companhia. Na época, a intenção da plataforma era criar com o derivado de Grease um mundo similar ao visto na franquia High School Musical.

Ainda segundo a publicação, Annabel Oakes (Atypical) permanece como criadora e produtora executiva da nova série. A mudança, no entanto, pode ser positiva para a vindoura produção. Além de ser casa do filme original, a Paramount Pictures também está trabalhando em longa, intitulado Summer Lovin’, que servirá como prelúdio do longa com John Travolta.

Rise of the Pink Ladies apresentará uma nova seleção de músicas originais, mas ainda há a possibilidade de faixas eternizadas em Grease fazerem parte da trilha sonora da série. Atualmente, o estúdio negocia seus direitos com Jim Jacobs e Warren Casey, autores das clássicas canções do filme.

O derivado de Grease não é a única série baseada em um filme clássico dos cinemas que está produção pelo Paramount+. O serviço de streaming também está em trabalhando em The Offer, seriado inspirada na história dos bastidores de O Poderoso Chefão (1972).