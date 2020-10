Derivan Thomaz desmente impossibilidade de não disputar a reeleição para vereador

Recentemente, em uma rede social sobre política, foi divulgado que o atual vereador e candidato a reeleição, Derivan Thomaz, estaria impossibilitado de concorrer a essas eleições municipais 2020 devido ao mesmo ter perdido o prazo de filiação partidária.

Usando suas redes sociais, o candidato do Republicanos tratou de desmentir essa que foi considerada por ele como ‘Fake News’.

O candidato gravou um vídeo alegando que o registro de candidatura foi feito no dia 27 de março e o cadastro de filiação foi no dia 02 de abril. Só que o sistema computou como 27 de abril, erroneamente.

“É uma fake news, a candidatura está mantida! Foi feito uma solicitação de retificação no TSE e até a próxima semana estará saindo normalmente. Pra tirar voto da gente, só se tiver voto, mas com o trabalho que a gente faz é difícil nos tirar do pário. Tentaram no tapetão, mas não vão conseguir” disse Derivan.

O político também afirmou que deverá entrar com uma ação na justiça devido a essa “fake news” contra ele.

Derivan Thomaz é candidato pela chapa do Republicanos que é encabeçada por Dr. Tico, candidato a prefeito de Penedo.