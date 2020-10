Derrota do Palmeiras no Choque-Rei resulta na queda de diversas marcas

Além da primeira vitória do São Paulo na história do Allianz Parque, a derrota do Palmeiras por 2 a 0, no último sábado (10), resultou na queda de outras quatro marcas.

Essa foi, por exemplo, a primeira derrota como mandante no ano, o que significa que o time ainda não havia sido vencido jogando na grama sintética — instalada no começo de 2020.

Com os dois gols sofridos, a defesa do Verdão também perdeu marcas. Sólida nas últimas temporadas, já levou mais gols no estádio neste ano (foram 13 em 15 jogos) do que todo 2019 (12 em 26 partidas).

O ataque, por sua vez, registrou um feito incômodo: pela primeira vez no Brasileiro, não balançou as redes.

A #FORALUXEMBURGO voltou aos assuntos mais comentados das redes sociais, chegando a se tornar a segunda hashtag mais comentada no país, pautando os desabafos de diversos torcedores com mais uma péssima atuação do Alviverde no Brasileirão 2020.

Despencando na tabela e sem uma perspectiva de evolução, o Palmeiras terá uma semana agitada, em que a demissão do técnico pode ser cogitada pela diretoria, que até aqui, demonstrou total apoio para Luxemburgo e sua comissão técnica.