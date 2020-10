Derrota no Chile foi “último ato” de Jara no comando do Colo-Colo

Chegou ao fim a trajetória de Gualberto Jara como técnico da equipe principal do Colo-Colo. O treinador seguirá trabalhando no clube, mas como técnico das categorias de base, tendo ele como sua despedida do comando dos profissionais uma amarga derrota para o Huachipato que mantém o “calvário” do Cacique no Campeonato Nacional.

Na entrevista coletiva após o jogo, ele demonstrou profunda tristeza principalmente com a sensação de que não conseguiu retribuir no formato de resultados todo o carinho e respeito que tem pelo clube de Santiago:

“Eu tenho um carinho muito grande pelo Colo-Colo, devo muito ao clube e a minha intenção era devolvê-lo o que ele me deu na carreira. Como não consegui, tentarei fazer na base. Meu compromisso inicial foi prestar ajuda a essa instituição que tenho muito carinho e todos temos muita responsabilidade, desde a diretoria. Assumimos em um momento adverso, tratamos de dar o melhor para melhorar isso. Os resultados não aconteceram e haverá tempo para analisar mais profundamente isso.”

Segundo informação do diário La Tercera, a situação, na verdade, já estava definida (com a ciência do próprio Gualberto e do grupo) bem antes do apito inicial da partida disputada no último sábado (3) no Monumental David Arellano.

Desde o período da manhã, a diretoria do clube havia fechado a questão, fazendo com que o resultado do confronto que valeu pela 13ª Rodada fosse apenas uma oportunidade de Jara se “despedir” do posto além de dar tempo hábil ao novo profissional em seu processo de transição.

Apesar de não ter sido oficialmente anunciado pelo clube, nos bastidores a informação é de que o argentino naturalizado boliviano Gustavo Quinteros, bem-sucedido no futebol chileno em sua passagem pela Universidad Católica, será o novo técnico da equipe que amarga a 17ª e penúltima posição em âmbito nacional com apenas nove pontos ganhos em 36 disputados.

Tamanho é o “buraco” em que o Cacique se colocou que, caso a competição terminasse hoje, o time disputaria um play-off de rebaixamento contra o Iquique, penúltimo no promédio do biênio 2019/2020.

