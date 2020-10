Desafio Nacional Gigantes do Polo Aquático está com inscrições abertas

A PAB – Polo Aquático Brasil anunciou apoio à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e a Federação Aquática Paulista (FAP) na realização do Desafio Nacional Gigantes do Polo Aquático. A competição tem o objetivo de motivar e promover atividades que estimulem a integração da modalidade e será feita de forma virtual entre os dias 20 e 29 de outubro.

O Desafio Nacional Gigantes do Polo Aquático terá tarefas dadas por grandes nomes da história do polo aquático no Brasil como Felipe Perrone, Slobodan Soro, Isa Chiappini, Marina Zablich, entre outros jogadores. Os clubes devem inscrever suas equipes até o dia 12 de outubro.

Os atletas participantes devem gravar vídeos dos desafios e enviar à FAP e CBDA. Os resultados serão divulgados até o dia 31 de outubro.

– Todas as ações que possam trazer um alento, minimizar os estragos causados pela pandemia do COVID-19 na garotada do Polo Aquático são válidas. A PAB apoia e incentiva os eventos que possam integrar atletas, clubes e interessados, sempre em prol do Polo Aquático – disse Alessandro Checchinato, Presidente da Liga PAB.

Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição para ação, realizada em conjunto e apoio das três entidades.

– Uma ação compartilhada consegue atingir muito mais o grande objetivo que é motivar os atletas enquanto não voltam os campeonatos. Todo atleta é movido por competição, então nada melhor do que um desafio lançado por ídolos do nosso esporte! – disse Marcelo Biazoli, Presidente da FAP.

João Santos, diretor de Polo Aquático da CBDA, diz que a ideia é fazer com que as atividades realizadas por ídolos do esporte motivem as categorias de base da modalidade.

– Devido ao longo período de pandemia, nossos atletas não participaram de nenhuma competição oficial em 2020. Queremos motivar os atletas das categorias de base e promover atividades que estimulem integração, motivação e outros valores do esporte. Vamos promover uma boa divulgação dos vencedores dos desafios – disse.

Para a PAB, a realização da ação motiva os atletas em um período de volta aos treinamentos.

– Nesse momento a utilização dos recursos tecnológicos surgem como uma forma criativa de nos mantermos ativos. Estamos ansiosos pelas novidades em relação à vacina, para que possamos retornar o mais breve possível às competições, com total segurança – finalizou Checchinato, que está à frente da PAB desde janeiro deste ano.

A PAB é formada por 13 clubes filiados: ABDA Bauru, Hebraica, Botafogo, Paulistano, Flamengo, Internacional de Regatas, Jundiaiense, Paineiras, Pinheiros, Fluminense, SESI, Hípica Bauru e Tijuca. Fundada em 2016, a entidade possui aproximadamente 500 atletas nas principais categorias de base: sub 14 e sub 16.