Descartado, ator vencedor do Emmy negocia para voltar ao elenco de Flash · .

Billy Crudup, vencedor do Emmy 2020 de melhor ator coadjuvante por sua atuação em The Morning Show, está negociando com a Warner Bros. para retornar como Henry Allen no filme solo do Flash. O ator viveu o pai do herói em Liga da Justiça (2017), mas sua participação no longa havia sido descartada com a constante troca na direção.

Segundo o site The Hollywood Reporter, a confirmação de Andy Muschietti como diretor permitiu que o ator voltasse a negociar com o estúdio a sua participação. A última versão do roteiro, e que deve ganhar luz verde para seguir com a produção, foi escrito por Christina Hodson.

Caso tenha seu retorno confirmado, Crudup terá a companhia de Ben Affleck e Michael Keaton, que estarão no filme com suas respectivas versões do Batman. Ray Fisher, intérprete do herói Ciborgue, também negocia uma participação no longa.

Mesmo que não retorne para a aventura solo do Flash, o ator de 52 anos ainda poderá ser visto na versão de Liga da Justiça do diretor Zack Snyder, programada para estrear no HBO Max em 2021.