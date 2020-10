Desenvolvimento de Spider-Man: Miles Morales foi concluído!

A desenvolvedora Insomniac Games aproveitou um meme da clássica animação do Homem-Aranha dos anos 1960 para comemorar a conclusão do desenvolvimento de Marvel’s Spider-Man Miles Morales, um dos principais jogos de lançamento do PS5, que também se tornou “gold” no PlayStation 4:

We are pleased to announce that #MilesMoralesPS5 and #MilesMoralesPS4 have Gone Gold and will be sneaking into your hearts globally on November 12th! #BeGreater #BeYourself pic.twitter.com/YSrtL2pE6h — Insomniac Games (@insomniacgames) October 9, 2020

“Estamos felizes em anunciar que #MilesMoralesPS5 e #MilesMoralesPS4 já se tornaram ‘Gold’ e vão invadir os seus corações globalmente no dia 12 de novembro!”, celebrou a desenvolvedora em seu Twitter oficial.

Se você clicar e assistir ao gif que eles postaram, vai notar que o velho desenho animado logo é acompanhado pelas versões mais modernas do personagem, que copiam os seus passos de forma bem engraçada.

Spider-Man: Miles Morales será lançado junto com o PlayStation 5 no próximo dia 12 de novembro, embora o console da Sony só chegue ao Brasil um pouquinho depois, no dia 19. Você está planejando levar a nova aventura de Miles para casa já no lançamento? Comente a seguir!