Desfalcado, Bragantino visita o Atlético-GO

No Estádio Olímpico de Goiânia, Atlético-GO e Bragantino medem forças na noite de domingo, a partir das 18h15 (Horário de Brasília), pela 15ª rodada do Brasileirão.

Como chegam



Uma das surpresas do torneio é o Dragão. Com vitórias importantes, o time de Vagner Mancini não se encontra na zona de rebaixamento, mas vem de revés para o São Paulo, no Morumbi.

Já o Bragantino é a decepção. Com investimento alto, o Massa Bruta foi buscar jovens com potencial, mas não embala. Afundado no Z-4, o time do interior paulista não vai contar com Artur e Alerrandro, ambos machucados.

Prováveis Escalações:

Atlético-GO: Jean; Dudu, Éder, João Victor e Nicolas; Oliveira, Marlon Freitas e Chico; Janderson, Ferrareis e Zé Roberto. Técnico: Vagner Mancini.

Red Bull Bragantino: Julio Cesar, Aderlan, Leo Ortiz, Ligger e Edimar; Ryller, Raul e Claudinho; Hurtado (Morato), Tubarão e Ytalo. Técnico: Mauricio Barbieri.