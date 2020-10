Desfalques e maratona de jogos quebram a cabeça de Dome

O Flamengo inicia nesta quarta-feira uma maratona de cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro em apenas 12 dias. Com quatro atletas convocados para as Eliminatórias Sul-Americanas e outros dois lesionados, a situação vai ser uma prova de fogo para o elenco rubro-negro e para o técnico Domènec Torrent.

A sequência de jogos começa contra o Sport, no Maracanã, e continua no sábado contra o Vasco, em São Januário. Na terça-feira seguinte, o jogo contra Goiás, adiado da 11ª rodada, será finalmente disputado, mas apenas 48 horas depois, o Flamengo entrará em campo para enfrentar o Bragantino. A série chega ao fim na única partida a ser disputada fora do Rio de Janeiro, contra o Corinthians, no domingo, dia 18 de outubro.

O atacante Gabigol, que sofreu uma lesão no tornozelo na semana passada, está fora dessas cinco partidas. Já o lateral-direito João Lucas, que sofreu pela segunda vez seguida uma lesão na coxa, também dificilmente retorna antes disso.

Os convocados, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Isla, são ausências certas nos primeiros três jogos. Então, mais do que nunca, o técnico Dome vai ter de planejar o rodízio dos jogadores para encarar essa maratona.

Os maiores problemas para o treinador são a lateral direita, onde somente Matheusinho está disponível, e o setor de criação na parte central do campo. A alternativa para a lateral será improvisar Renê na direita, já que na esquerda Filipe Luís e Ramon estão à disposição.

No meio campo, Dome tem a opção de usar Diego Ribas ou Pedro Rocha na função de Arrascaeta, ou avançar Gerson. Outra alternativa, uma que tem recebido muitos pedidos da torcida pelas redes sociais, seria deslocar Vitinho para a posição. O atacante tem decepcionado atuando pelos lados do campo, e muitos acreditam que ele possa render mais pelo meio vindo de trás.

Dilema na zaga

Para compor a dupla de zaga, o problema de Dome é outro. Mesmo com a ausência de Rodrigo Caio, que é titular absoluto, há excesso de jogadores disponíveis. Isso porque o surto de Covid-19 afastou todos os zagueiros do elenco e o Flamengo teve de recorrer à base para formar o setor nas últimas partidas.

Os jovens recrutados, especialmente Nathan e Gabriel Noga, titulares nos dois últimos jogos, foram muito bem. Entrosada, a dupla fez excelentes partidas contra o Independiente del Valle e o Athletico Paranaense. Mexer no setor pode ser uma temeridade, já que Léo Pereira, Gustavo Henrique e Thuler estiveram dez dias afastados por Covid sem treinar e sem jogar.

Essa é uma situação de risco para Dome, que ganhou muito crédito com a torcida no período em que esteve afastado pela Covid e o time foi comandado por seus auxiliares. A torcida vê Léo Pereira e Gustavo Henrique com muita desconfiança e é amplamente favorável à manutenção da dupla, ou pelo menos do canhoto Nathan. A tendência porém é que o técnico volte a utilizar os zagueiros do elenco profissional.

Dome, porém tem que pensar nos cinco jogos e não apenas no desta quarta-feira. O time não poderá ser o mesmo em todos eles e a escalação deve mudar jogo a jogo.