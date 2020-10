Deslocamento para o trabalho com motocicleta não garante adicional de periculosidade

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de revista RR-25511-35.2016.5.24.0005, interposto por um montador de móveis de empresa de Campo Grande/MS que pleiteava o recebimento de adicional de periculosidade por utilizar sua motocicleta para se deslocar da empresa para residências dos clientes.

Ao analisar o caso, o colegiado manteve a decisão de primeira instância segundo a qual o trabalhador não se enquadra à categoria perigosa exercida em motocicleta, como mototransportadores, motoboy e mototaxistras.

Atividade de risco

Consta nos autos que o montador trabalhou, desde 2005, para uma rede de comércio varejista que engloba as Casas Bahia e o Ponto Frio, recebendo sua remuneração por tarefa exercida.

Ao ajuizar reclamatória trabalhista, o empregado alegou que a empresa exigia que ele utilizasse sua própria motocicleta para seus deslocamentos e transporte das ferramentas até as residências dos clientes, em curto espaço de tempo.

Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente.

De acordo com entendimento do juízo, a atividade de montagem de móveis, em que pese sua forma de deslocamento, não pode ser equiparada às atividades de trabalhadores que obrigatoriamente fazem uso obrigatório de motocicleta.

Você Pode Gostar Também:

Outrossim, a sentença consignou que o veículo do reclamante não era imprescindível para o desempenho de suas atribuições.

Inconformado, o trabalhador recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região.

Deslocamento para o trabalho

No entanto, o TRT-MS manteve a sentença ao argumento de que o montador utilizava a motocicleta apenas para se deslocar de sua casa para o trabalho, mas não para o exercício de suas atividades.

Conforme sustentou a ministra Kátia Arruda, relatora do recurso de revista, seria necessário uma reanálise do conjunto probatório para que se pudesse acolher a argumentação do montador de que usava a motocicleta a serviço e com habitualidade.

Porém, conforme ressaltou a magistrada, a reanálise das provas constitui procedimento vedado pela Súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho.

Diante disso, o colegiado negou, por unanimidade, o recurso de revista interposto pelo montador.

Fonte: TST