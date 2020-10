Alberto (Igor Rickli) fará questão de humilhar a mãe nos próximos capítulos de Flor do Caribe. Guiomar (Claudia Netto) voltará à Vila dos Ventos para tentar se reaproximar do antagonista da novela das seis, mas o marido de Ester (Grazi Massafera) dirá poucas e boas à progenitora: “Eu sei exatamente o que sinto por você hoje: desprezo”, dirá.

Em razão do seu repentino desejo de estreitar laços com o filho, a nora de Dionísio (Sérgio Mamberti) voltou a morar na mansão dos Albuquerque. No meio de uma noite, a socialite notará que o herdeiro está acuado na sala da casarão e perguntará se o antagonista quer desabafar.

“O que tá acontecendo? Fala, eu sou sua mãe, pode falar!”, insistirá a dondoca, preocupada com o vilão. Por longos minutos, o rival de Cassiano (Henri Castelli) encarará a mãe e se recusará a dizer.

Por fim, o moreno esbravejará com a veterana: “Para com esse teatro, esse personagem de mãe dedicada não é pra você. Os anos passaram e você continua a mesma”, disparará o padrasto de Samuca (Vitor Figueredo).

Guiomar tentará explicar que voltou à cidade para conseguir se aproximar do filho, mas o vilão não vai querer nem saber. “Meio tarde, né Guiomar? Meio tarde para você vir com o papo de mãezona pra cima de mim”, retrucará.

“Mas o que é todo esse desprezo que você sente por mim? Eu sei que errei no passado, é verdade. Mas eu era jovem demais, e você só lembra das coisas ruins”, justificará a madame, arrependida.

Alberto virará o bicho e fará questão de elencar todas as vezes em que foi abandonando pela mãe na infância, como quando foi deixado em um colégio interno ou vivia trancado no quarto da mansão dos Albuquerque.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

