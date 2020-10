Dest revela empolgação com Liga dos Campeões e admiração por brasileiro

O lateral Sergiño Dest, recém-contratado pelo Barcelona, revelou estar animado para debutar na Liga dos Campeões pelo clube, revelou em entrevista à “beIN Sport”. O norte-americano também se mostrou animado por estar atuando ao lado de Lionel Messi e afirmou que se espelha em um brasileiro ídolo culé.

– Será um momento especial jogar ao lado de Messi contra Cristiano Ronaldo (em relação ao confronto entre Barcelona e Juventus pela Champions), espero por esse momento. Darei o meu melhor por este clube e tentarei ganhar todos os títulos, como a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol.

Além disso, o ala diz se inspirar em Daniel Alves, um dos principais laterais da história recente do futebol e que conquistou muitas taças com a camisa blaugrana.

– Agora eu jogo na equipe dos meus sonhos e prestei muita atenção nele. Talvez no futuro eu possa jogar como ele.

Dest é o primeiro norte-americano a vestir a camisa do Barcelona e disse que o feito é uma honra. O jogador que chegou contratado do Ajax já fez sua estreia no duelo contra o Sevilla ao entrar no lugar de Jordi Alba, que saiu machucado aos 30 minutos do segundo tempo. O lateral espera ter sequência pelo lado direito, após o setor ficar vago com a saída de Semedo.