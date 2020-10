Destaque do Cruzeiro, lateral Matheus Pereira está com Covid-19

Um dos poucos destaques do Cruzeiro na temporada, o lateral-esquerdo Matheus Pereira, de 19 anos, ficará de fora do time por pelo menos duas semanas. O jogador foi diagnosticado com a presença do novo coronavírus.

O próprio clube confirmou a informação em nota enviada à imprensa, explicando que o jogador já está isolado, seguindo os procedimentos de segurança sanitária até que possa voltar a treinar com os companheiros de time.

-O Cruzeiro Esporte Clube informa que o lateral Matheus Pereira teve resultado positivo para COVID-19 nos exames protocolares realizados pelos atletas e comissão técnica, para a partida contra o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira, no Mineirão.

O atleta já encontra-se em isolamento e em comunicação constante com os profissionais do Clube-dizia a nota da Raposa.

Matheus Pereira foi promovido ao time principal este ano, após quase deixar o clube por não ser utilizado. Seu contrato foi renovado após as boas atuações pela Raposa.

O novo contrato firmado entre Cruzeiro e Matheus é válido até junho de 2023. O vínculo anterior do atleta com a Raposa se encerrava em junho de 2021.