Detalhes não mensuráveis no Marketing Digital

Ações de marketing digital

As ações de marketing digital são necessárias para a sobrevivência de uma empresa. Todavia, para que a empresa obtenha resultados precisa agir de forma direcionada.

Para que as ações de marketing sejam mensuradas, sabemos que pode extrair dados que servem de base para as próximas ações.

Retorno do investimento mensurável

Para calcular o retorno dos investimentos, os gestores de marketing digital fazem uso do ROI. No entanto, há outras formulas de mensurar esses resultados.

As análises financeiras no marketing digital são importantes, haja vista que direcionam próximas ações e limitam orçamentos.

Retornos não mensuráveis

Entretanto, as ações precisam levar em considerações retornos intangíveis. Assim sendo, são dados não mensuráveis oriundos clientes.

Os leads podem ser mensurados através das visitas no site da marca ou das interações em redes sociais.

Todavia, as informações dos clientes não exatamente são expostas em métricas.

Ligação entre a marca e o cliente

O marketing digital é uma ferramenta de ligação da marca com o cliente, por isso que retornos sobre atendimentos ou qualidade de produtos são de imenso valor.

Os feedbacks dos leads quanto a não finalização, são ferramentas que chegam até o marketing digital.

No entanto, caso não haja a devida atenção, essas valiosas informações podem ser desperdiçadas.

Detalhes que fazem a diferença

Por vezes o cliente relata algo em uma rede social. A recepção da empresa quanto a esses feedbacks é relevante.

A solução para o engajamento de uma marca pode estar nesses detalhes.

Comentários aleatórios ?

Por vezes um comentário excluído pode ser fundamental para que a marca gere valor ou melhore um produto.

Por isso dentro do marketing digital as ações são mensuráveis. No entanto, a empresa deve atentar-se a esses retornos que pode receber de diversas formas.

Ter atenção aos detalhes no marketing digital é um dos caminhos para o seu sucesso!