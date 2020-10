Dev do Stadia crê que streamers devem pagar publishers para fazer lives

Alex Hutchinson, “diretor criativo do Google Stadia” e responsável por jogos como Assassin’s Creed 3 e Far Cry 4, acredita que streamers deveriam pagar licença pelos jogos sobre os quais eles produzem conteúdos.

A declaração polêmica foi publicada no Twitter pessoal de Hutchinson, que teceu comentários sobre streamers que se preocupam em ter seus conteúdos embargados nas plataformas por não pagarem direitos autorais de músicas. Em seguida, disparou que os produtores de conteúdo também deveriam pagar aos desenvolvedores dos games que eles transmitem. Confira:

The real truth is the streamers should be paying the developers and publishers of the games they stream. They should be buying a license like any real business and paying for the content they use. — Alex Hutchinson (@BangBangClick) October 22, 2020

Porém, segundo o jornalista e insider Jason Schreier, Alex Hutchinson não é diretor do Stadia e tampouco trabalha na Google, e sim é um diretor de um estúdio adquirido pela companhia para produzir títulos para a plataforma.

The funniest thing about today’s streaming drama is that everyone thinks Alex Hutchinson runs Google Stadia (because his Twitter bio says “Creative Director @ Google Stadia”). He’s actually a creative director at a Montreal game studio that was purchased by Google last December — Jason Schreier (@jasonschreier) October 22, 2020

E a polêmica não parou por aí, o Alex Navarro, editor do site Giant Bomb soltou uma “farpa” para Alex com a frase “falando de coisas que as pessoas não querem pagar, como está o Stadia?”. E obviamente o chamado “diretor criativo” da plataforma respondeu: “Posso falar que está melhor que o Giant Bomb”. Confira a seguir:

Better than Giant Bomb from what I can tell. — Alex Hutchinson (@BangBangClick) October 22, 2020

O que você acha da polêmica declaração de Hutchinson? Comente conosco na sessão de comentários abaixo!