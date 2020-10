Devil May Cry 5 não terá suporte a Ray Tracing no Xbox Series S

Em nota publicada no perfil oficial de Devil May Cry 5 Special Edition do Twitter, a Capcom confirmou que o game irá chegar sem suporte a Ray Tracing no Xbox Series S. Apesar de todas as outras novidades serem incluídas no console, a grande tecnologia da nova geração será levada apenas ao Xbox Series X e ao PS5. Confira a seguir:

An update on ray tracing for #DevilMayCry 5 Special Edition on Xbox Series X|S. pic.twitter.com/OCRcGRw5bl — Devil May Cry 5 Special Edition (@DevilMayCry) October 27, 2020

“Ambos os consoles entregarão impressionantes velocidades e performances de nova geração, e enquanto nós estamos apenas arranhando a superfície sobre o que eles podem fazer, nossos times estão ansiosos para continuar explorando a capacidade máxima do Xbox Series X/S no futuro. Enquanto o Ray Tracing estará disponível como atualização de aprimoramento gratuito no Xbox Series X, Devil May Cry 5 Special Edition não terá suporte ao Ray Tracing no Xbox Series S”, declarou a nota oficial.

