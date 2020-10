Dexter: revival será oportunidade para ‘acertar’ coisas, diz produtor

Recentemente, foi anunciado que a série Dexter vai voltar. O seria killer fictício mais famoso da televisão terá uma minissérie de 10 episódios no canal Showtime. A notícia empolgou os fãs, que não gostaram muito da conclusão apresentada no series finale.

E o hype só aumentou após um dos produtores executivos falar que o revival será um programa único e trará um novo final.

(Fonte: Showtime/Reprodução)Fonte: Showtime

O novo Dexter

Clyde Phillips, produtor executivo e showrunner do seriado, já deixou bem claro que a minissérie não será uma 9ª temporada de Dexter. Ele afirmou que a ideia é recomeçar a série e utilizar os acontecimentos dos últimos anos para criar um novo programa. Por conta disso, Phillips acredita ser uma boa oportunidade para fazer um final diferente.

Entretanto, o showrunner comentou que a nova série não está sendo produzida apenas porque o series finale original, que foi ao ar em 2013, foi um fracasso. Ele deixou claro que a ideia é não trair os fãs do seriado dizendo que tudo o que aconteceu foi um sonho e que os erros cometidos estão magicamente consertados!

O final de Dexter foi um impacto negativo até para Michael C. Hall , protagonista do seriado. Ele afirma que não viu o episódio e que, na opinião dele, o desgosto dos fãs veio do fato de que o público queria algum tipo de encerramento no series finale.

(Fonte: Showtime/Reprodução)Fonte: Showtime

A minissérie está programada para estrear no segundo semestre de 2021.