DF: Escolas privadas esperam 40 mil alunos na volta às aulas presenciais

A rede privada retomou as aulas para o ensino médio no Distrito Federal nesta segunda-feira (26). O retorno acontece após sete meses devido a pandemia do novo coronavírus.

Depois de diversos debates entre as partes envolvidas sobre o tema, algumas semanas atrás, os alunos da educação infantil e dos ensinos fundamentais I e II voltaram às salas de aula fisicamente.

A saber, de acordo com a Justiça do Trabalho o retorno tem caráter opcional e deverá respeitar todas as medidas sanitárias para garantir a segurança.

Ademais, o Sinepe-DF (Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal) espera que ao menos 40 mil alunos voltem para as salas de aula. Isso significa 50 mil estudantes ainda essa semana.

Entretanto, o número informado pelo sindicato corresponde a apenas 30% dos estudantes das escolas particulares. Segundo o órgão, ainda não tem o número exato de escolas que deverão retornar às atividades.

As datas foram aprovadas através de uma audiência virtual no mês de agosto. Em decorrência disso, ficou definido o retorno dos alunos e docentes do ensino infantil e ensino fundamental I para 21 de setembro.

Já o fundamental II teve retorno em 19 de outubro. Por fim, o ensino médio e cursos profissionalizantes voltariam agora, na fase final.

Retorno das aulas e a Justiça do Trabalho

A volta só tornou-se possível nesta segunda por conta da liberação do TRT-10 Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, através do desembargador Pedro Luis Vicentin Foltran.

Além do mais, estiveram presentes os representantes de escolas, professores e o MPT – Ministério Público do Trabalho.

A audiência serviu para debater como será o modelo de testagem para identificar possíveis infecções pela Covid-19. Assim como quais etapas retornarão neste primeiro momento às salas de aula.

Algumas medidas fazem parte dessa retomada. Por exemplo: a medição de temperatura na entrada, além da fiscalização do uso de máscaras por alunos, professores e funcionários no decorrer do período de aulas.

Ademais, o distanciamento deverá ser mantido, além do número reduzido da capacidade por sala que será de 50% do total por turma. Igualmente, ficará disponível álcool em gel em todas as classes.

E ainda por cima, de acordo com a CCT – Convenção Coletiva de Trabalho, as aulas somente retornarão caso as instituições forneçam aos professores e demais profissionais, luvas, gorros descartáveis, protetor facial, jalecos, entre outros apetrechos.

