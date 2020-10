Dia de Ada Lovelace celebra a primeira programadora da história

Nesta terça-feira (13), celebra-se internacionalmente o Dia de Ada Lovelace, considerada a primeira pessoa a criar um algoritmo para computador, ainda no século XIX. Nessa data, comemora-se os avanços científicos, tecnológicos, de engenharia e matemática feitos por mulheres em todo mundo.

A celebração em homenagem às mulheres foi fundada por Suw Charman-Anderson, Diretora Executiva do Open Rights Group, em 2009, com objetivo de incentivar a participação feminina no meio científico e tecnológico. Em 2020, a data também busca homenagear todas as mulheres que trabalham e se dedicam pela igualdade de gênero na indústria, no meio acadêmico e social.

Quem foi Ada Lovelace?

Augusta Ada Byron King, a Condessa de Byron, foi uma escritora e matemática inglesa nascida em 10 de dezembro de 1815. Seu conhecimento matemático a aproximou do projeto da Máquina Analítica, do colega britânico Charles Babbage, e, em 1842, por meio da tradução de um artigo do engenheiro militar italiano Luigi Frederico, Lovelace produziu um compilado de notas chamado de Anotações, onde descreveu o que seriam os primeiros algoritmos para computador da história.

Ada levantou importantes questões sobre os possíveis usos da máquina, trouxe uma nova visão da relação entre a humanidade e a tecnologia, além de propor que os computadores poderiam efetuar outras atividades além de cálculos — algo ousado na época. A obra Anotações foi posteriormente publicada em 1953, um século após a morte de sua autora, obtendo reconhecimento internacional da comunidade científica como o primeiro registro de um programa de computador.

Sua importância e evento

O evento ocorre anualmente na segunda semana de outubro, a fim de evitar outros grandes feriados em todo mundo, que poderiam tirar a importância e atenção da data. Geralmente celebrada em teatros de Londres, a data esse ano será comemorada virtualmente nas redes sociais, devido a pandemia da covid-19, com direito a palestras, webinários e jogos de interação.

Este ano, os idealizadores do evento convidam a participação de todos de uma maneira bem especial: homenageando e destacando as profissionais que são referências diárias para o internauta, a fim de “celebrar as heroínas desconhecidas do cotidiano moderno”.