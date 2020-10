Dicas de aplicativos para organizar seu tempo de estudo

É comum sentir que às vezes o tempo passa voando. Isso acaba se tornando um obstáculo para aqueles que tem um planejamento longo de estudos a cumprir. Apesar de haver certa ansiedade quanto ao planejamento, diversas ferramentas já ajudam os estudantes com essa questão.

Desse modo, listamos alguns aplicativos que são ótimos para te ajudar a aumentar produtividades e organizar seu tempo de estudo. Confira nossa lista a seguir!

Evernote

Esse aplicativo é uma ferramenta de organização de ideias. Assim, por meio do Evernote é possível correlacionar temas e visualizar tópicos principais e manter o pensamento em ordem. Você pode também sincronizar anotações pessoais em diversos dispositivos e escrever lembretes em vários formatos.

Pomodoro Tomighty

Como o nome já indica, esse aplicativo se baseia no método Pomodoro. Desse modo, oferece ao usuário a possibilidade de dividir o tempo de estudo em intervalos de 25 minutos. Fazer uma pequena pausa ajuda a melhorar a concentração trazendo melhores resultados.

Todoist

O Todoist, por outro lado, é uma ferramenta de lista de tarefas que serve para organizar as disciplinas através de uma planilha virtual. Há a possibilidade de distribuir as atividades que deve realizar durante o dia evitando assim o choque de demandas.

Você Pode Gostar Também:

Clear Lock

Para aqueles que têm dificuldade em conter as distrações, apresentamos o Clear Lock. Esse app bloqueia as notificações dos aplicativos do seu celular. Desse modo, evita possíveis distrações e restringe o gasto de tempo em mídias sociais.

Remember the milk

Com apenas um clique é possível criar uma rotina dentro do modelo de ciclo de estudos de modo personalizado. Além disso, com esse aplicativo você pode acompanhar também o quanto já avançou em cada matéria e se adequar de acordo as necessidades.

Be Focused

Por fim, o Be Focused oferece um serviço especializado de mentoria. As funções são muitas. Além de controlar o tempo de maneira simples é possível ver relatórios de desempenho e o histórico dos assuntos já estudados.

