Dicas de estudo: 5 podcasts para treinar o inglês

O inglês é uma das línguas estrangeiras que mais se faz presente em exames, como vestibulares e concursos públicos, por exemplo. No entanto, o estudo do inglês pode ser penoso para muitos. Depois de uma certa idade adquirir uma língua estrangeira se torna ainda mais difícil sem um contexto de imersão.

Pensando nisso, selecionamos cinco podcasts ótimos para praticar o inglês e treinar o idioma de uma forma mais prática e divertida. Confira a nossa lista abaixo!

6 Minute English

Nossa primeira dica faz parte de uma iniciativa da BBC que criou uma série de programas de áudio para ensinar inglês. Desse modo, 6 Minute English traz a cada episódio semanal notícias sobre diversos temas para suscitar debates e aprimorar o inglês.

Podcasts in English

O programa Podcasts in English, por sua vez, apresenta aulas divididas por níveis (básico, pré-intermediário, intermediário e avançado). Com uma enorme variedade de assuntos, o programa é guiado como uma conversa. Além disso, os episódios são curtos, com cerca de 5 minutos de duração.

English Learning For Curious Minds

Com episódios um pouco mais longos (cerca de 20 minutos), no podcast English Learning For Curious Minds há episódios sobre história e diversas curiosidades sobre a humanidade, além de tecnologia, cultura, política e alguns fatos inusitados. É uma ótima opção para aprender inglês e se informar sobre outros temas ao mesmo tempo.

Espresso English

O Espresso English ensina os assuntos com episódios completamente em inglês, mas a enunciação é clara e lenta, o que facilita a compreensão. Nos episódios que variam entre 5 e 10 minutos, o programa apresenta explicações para dúvidas de gramática, vocabulário e expressões idiomáticas.

The English We Speak

Por fim, para aqueles que já estão em um nível mais avançado, apresentamos The English We Speak, que é também parte da inciativa da BBC. Com esse podcast os estudantes podem aprender o uso de expressões idiomáticas, frases e palavras usadas pela linguagem informal ou que são novas no idioma. Além disso, os episódios costumam durar cerca de três minutos, são ótimos para ouvir em qualquer lugar.

