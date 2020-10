Dicas de estudo: Como combater o estresse pré-avaliação

Diversas situações do cotidiano do estudante podem causar o estresse pré-avaliação. São muitos os momentos de irritação e de pressão na fase de preparação para um exame importante, seja um vestibular ou concurso público.

Assim, problemas no trabalho, na escola, com familiares, problemas de ordem financeira e tantos outros podem afetar muito o estado emocional do estudante. Apesar de toda a dedicação, nem tudo pode ser controlado. Desse modo, a ideia é encontrar o equilíbrio para evitar o estresse pré-avaliação, já que este pode ser muito danoso aos resultados.

Como combater o estresse pré-avaliação?

O primeiro passo para combater essa tensão que pode prejudicar os estudos e culminar em péssimas notas é identificar o problema. Desse modo, é preciso estar atento a alguns sinais, como ansiedade, insônia, irritabilidade, cansaço e angústia.

Além de desconfortáveis, esses sintomas podem culminar em dificuldade de aprendizado e afetar a memória. Assim, apresentamos algumas dicas para evitar que esse quadro se agrave. Confira!

Cuidados com a saúde

Primeiramente, é preciso ter cuidados básicos com a saúde. Nesse sentido, mantenha uma alimentação saudável e não abra mão de dormir pelo menos 8 horas por dia. Esse é o tempo necessário para o descanso de uma pessoa adulta. Além disso, o sono é precioso para as sinapses cerebrais em benefício da memória. Praticar exercício físico também é de grande importância para manter o corpo saudável, o que reflete ainda na saúde mental.

Organização de horários

A organização nos estudos é fundamental para obter bons resultados. Além disso, ter um quadro de horários com todas as atividades diárias pode ajudar a diminuir a ansiedade e a sensação de “não dar conta”. Nesse sentido, os horários irão te ajudar a fixar atenção apenas em uma coisa de cada vez.

Lazer e descanso

Muitos estudantes pecam em cortar os momentos de lazer e de descanso de sua rotina em fases preparatórias. Apesar de parecer que está ganhando mais tempo para estudar, o efeito disso não é tão bom, pois aumenta os níveis de estresse e de ansiedade, o que é completamente prejudicial aos estudos. Nos momentos de lazer e descanso, o estudante relaxa e ganha fôlego para cumprir suas obrigações. Então, equilibre suas atividades e garanta seu momento de descanso.

