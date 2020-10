Dicas de Livros Sobre Marketing Digital

Livros sobre Marketing Digital

Os livros são fontes de conhecimento e base para qualquer estudo, ao passo que a atualização é uma necessidade constante, sobretudo numa dinâmica que muda constantemente.

Estamos na era digital, e precisamos nos atualizar sobre tantos conceitos, plataformas e estratégias.

Sendo assim, os livros sobre marketing digital são de grande valia no conhecimento de marketing digital.

Veja nossas dicas de leitura para que possa gerar valor, atrair clientes e ter sucesso nas suas estratégias de marketing digital.

Tracão – Gabriel Weinberg e Justin Mares (Versão em Inglês e Português)

O livro Tração aborda vários canais para construir a base de clientes, o que é muito útil para as ações de marketing digital.

A obra ainda explica o conceito de tração, que é a base de sucesso das startups.

A cauda longa – Chris Anderson

O livro A cauda longa consiste na relação entre receita total de vários produtos de nicho, em contrapartida a receita total de poucos produtos, porém com mais volume de vendas.

Os insights gerados pelo autor são de grande valia para o marketing digital, uma vez que ensina a aproveitar os nichos do mercado.

Permission Marketing – Seth Godin

Neste livro é abordado o conceito de marketing de permissão, uma forma de Inbound Marketing. Sendo assim, ainda explora a construção de relacionamentos para aumentar as chances de gerar leads e vendas.

Marketing na era digital – Martha Gabriel

Neste livro Marketing na era digital é possível analisar as estratégias de Marketing Digital atualmente, sendo um livro muito interessante.

Assuntos como plataformas tecnológicas, estratégias e planejamentos estão abordadas nessa obra, de modo que é um guia de marketing digital para empreendedores e profissionais da área.

Marketing 4.0 – Do Tradicional Ao Digital – Philip Kotler, Hermawan Kartajaya e Iwan Setiawan

Neste livro o conceito de marketing 4.0 é explorado amplamente. Sendo esse livro muito atual sobre as necessidades do marketing atual. Os autores ainda falam sobre as mudanças das relações humanas por conta da tecnologia.

Certamente esse é um dos livros mais completos sobre marketing digital.