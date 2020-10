Dicas para criar uma rotina de leitura

A cada dia que passa os livros ganham mais concorrentes que disputam o tempo e atenção do leitor. Assim, as possibilidades são infinitas, games, streamings, aplicativos, redes sociais. Tudo isso torna a leitura desafiadora, pois toma muito do nosso tempo.

Por isso, apresentamos abaixo algumas dicas que podem ser eficientes para te ajudar a criar uma rotina com os livros e inserir a leitura como atividade do dia a dia.

Como estabelecer o hábito?

Em primeiro lugar, comece lendo textos curtos. Se você tem dificuldade para ler ou pouco tempo disponível para se dedicar, escolha livros com menos páginas. Uma sugestão são os contos, que trazem narrativas curtas e objetivas. Você pode começar com eles e aos poucos ir desenvolvendo seu ritmo.

Se possível, faça um cronograma e estabeleça metas de leitura, pois isso pode funcionar especialmente no caso dos livros mais complexos. Além disso, separar o conteúdo em tópicos facilita a compreensão e torna o assunto mais leve. Então, calcule quantas páginas você pode ler por dia, levando em conta suas demandas obrigatórias.

Uma dica interessante é fazer leituras coletivas. Participe de clubes do livro ou de fóruns online. Isso pode ser um ótimo estímulo para você finalmente criar sua rotina. Convide amigos que gostam das mesmas temáticas ou que precisem estudar os mesmo assuntos. A presença de outros torna o processo mais dinâmico e você ainda poderá ter outras perspectivas sobre um mesmo tema.

Busque textos de apoio para aprofundar sua compreensão. Não negligencie o prefácio, normalmente eles são escritos por especialistas e trazem informações adicionais que vão ampliar o entendimento. Além dos prefácios, procure guias, sites online, textos e artigos acadêmicos. Há ainda aplicativos especialmente feitos para estudantes onde poderá encontrar suporte.

Aproveite todo e qualquer momento livre. Você pode ler no transporte público, no intervalo do trabalho ou da faculdade, na sala de espera de um consultório, ou até mesmo no seu final de semana. Desse modo, você poderá estabelecer sua rotina de leitura mesmo que disponha de pouco tempo.



