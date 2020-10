Dicas para driblar a procrastinação e focar nos estudos

A procrastinação é um grande problema e atinge boa parte dos estudantes. Se você também costuma empurrar suas obrigações com barriga, não se sinta sozinho. Este é não é um mal do nosso século. Desde 750 a.C os poetas gregos já mencionavam esse mau hábito em poemas. Assim, até hoje existe muito interesse científico sobre esse assunto.

Há mais de 30 anos os científicas tentam entender e explicar porque a procrastinação acontece e como ele afeta os indivíduos. Nesse sentido, eles afirmam que a principal explicação para você deixar de lado sua tarefas é a aversão que tem a elas. Principalmente se forem tarefas consideradas chatas, como estudar por um longo período.

Pensando nisso, selecionamos algumas dicas que podem ajudar a driblar esse problema e focar nos estudos.

Procure um motivação

Encontrar algo que te mantenha motivado é um bom começo para evitar a procrastinação. Relembre seus objetivos de vida e anote suas metas, assim você se sentirá mais empenhado em realizar suas atividades.

Fuja de distrações

Para que você consiga se concentrar melhor, procure um ambiente calmo, organizado, limpo e arejado. Se possível, desligue aparelhos ou silencie as notificações de aplicativos que podem vir a te interromper.

Elabore um cronograma de estudos

Um bom planejamento é a chave do sucesso. Então, distribua as disciplinas no tempo que tem disponível, estipule prazos e não pule as etapas.

Seja realista

Apesar de ser bom ter metas em mente, não faça planos que não pode alcançar. Reflita com sinceridade sobre sua rotina e veja como pode adaptar seus hábitos. Planejar algo que não poderá cumprir gera ansiedade e aumenta a procrastinação com o passar do tempo.

Reserve um tempo para descansar e se divertir

Por fim, tire um tempo para você e, à medida em que for conseguindo atingir seus alvos, pense em uma forma de se recompensar. Isso vai fazer bem ao seu cérebro e dar um novo ânimo para encarar os estudos. Você pode comprar um livro, ir a um show no final de semana, encontrar os amigos, pedir uma boa comida ou fazer uma pequena viagem. O importante é estabelecer condições para receber essas recompensas.

