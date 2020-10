Dicas para organizar o tempo de prova

Planejar bem a distribuição do tempo durante a prova é fundamental para responder as questões com tranquilidade e garantir um bom desempenho. No entanto, fazer isso nem sempre é uma tarefa fácil. Há muitas dúvidas sobre por quais disciplinas começar a prova ou sobre como escrever a redação.

Por isso, listamos aqui algumas dicas que podem te ajudar a otimizar o tempo de prova.

1. Faça um teste

Primeiramente, faça um teste. Se possível, com antecedência, resolva uma prova anterior e calcule o tempo que gastou para solucioná-la por completo. Isso vai ter dar um parâmetro do tempo que precisa e vai dar mais confiança no dia da avaliação.

2. Dê prioridade a questões fáceis

Comece a avaliação pelas perguntas com grau menor de dificuldade, pois isso vai ajudar a eliminar um número maior de questões com rapidez. Além disso, você evitará errar uma questão mais simples apenas pelo cansaço do fim da prova.

3. Conheça a prova

Leia cuidadosamente as orientações da prova, confira as questões e suas informações pessoais. Marque as perguntas que consideram mais simples e alterne com questões mais longas e complicadas. Deixar todas as difíceis pro final pode ser perigoso e comprometer seu desempenho.

4. Não negligencie a redação

Antes de escrever, observe a proposta com atenção e leia os textos auxiliares. Faça um rascunho e revise todas as versões que escrever até obter uma final.

Você Pode Gostar Também:

5. Calcule o tempo

Faça um cálculo base dividindo as questões pelo tempo de prova, assim saberá quanto poderá gastar em cada questão. Tente guardar cerca de 2 a 3 minutos para cada uma delas.

6. Não perca tempo

Se notar que está tendo muita dificuldade em uma questão, pule para a próxima. Porém, cuidado, não pule mais de 9 nove questões!

7. Não desista

Volte para as questões que ficaram em branco e tente resolvê-las com calma. Mas, continue atento ao tempo restante de prova.

8. Revise

Por fim, após concluir, revise atenciosamente o gabarito e a redação antes de passar a limpo. Você poderá encontrar problemas que passaram despercebidos na primeira leitura.

Gostou das dicas? Então deixe o seu comentário!